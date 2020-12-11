Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Соединённые Штаты считают опасным присутствие войск Эритреи на территории штата Тыграй в Эфиопии, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа США.

«Мы в курсе вызывающих доверие сообщений о присутствии эритрейских войск в Тыграе и считаем это опасным развитием событий», — сказал он.

Вашингтон настоятельно призывает к тому, чтобы любые подобные силы были немедленно выведены, добавил официальный представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний конфликт между федеративными властями Эфиопии и мятежной администрацией штата Тыграй вызвал резонанс по всему миру с начала ноября. Сотни человек были убиты, а тысячи перемещены из-за боевых действий.

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