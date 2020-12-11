Джакарта, , 09:09 — REGNUM Правительство Индонезии проведет вакцинацию 107 миллионов человек, или 67% жителей страны в возрасте 18−59 лет, сообщает Detik.

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Известно, что из 107 млн жителей 75 млн человек участвуют в независимой программе вакцинации, иначе говоря, платят сами. Между тем оставшиеся 32 миллиона попадают под субсидии государства.

В министерстве здравоохранения Индонезии пояснили, что для вакцинации 107 млн человек государству потребуется 246 млн доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Джакарты запретило проводить мероприятия и фейерверки в честь празднования Нового, 2021 года.

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