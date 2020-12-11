Пекин, , 09:15 — REGNUM Безвизовый режим для владельцев американских дипломатических паспортов отменён в Гонконге, говорится в распространённом 11 декабря заявлении гонконгского правительства.

Власти этого специального административного района КНР пошли на такой шаг после введения Пекином контрсанкций в отношении США. Данная мера немедленно вступает в силу, подчёркивается в заявлении.

Теперь владельцам дипломатических паспортов США нужно получать визу перед посещением Гонконга, если они не находятся в транзитной зоне. Заявление на получение визы у них примут в дипломатическом и консульском представительстве КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о введении Пекином ответных санкций против некоторых официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США. Так Пекин ответил на ущемление прав своих законодателей. Ранее американский минфин объявил о внесении в чёрный список 14 членов руководства китайского парламента из-за мер, принятых Пекином для восстановления порядка в Гонконге.

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