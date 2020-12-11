Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол возражает против быстрого принятия ежегодного законопроекта об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. Как заявил Пол в интервью газете Politico, он выступает против положения в законопроекте, которое ограничит способность президента США вывести американские войска из Афганистана.

Читайте также: Палата представителей поддержала проект военного бюджета США на 2021 год

«Одной этой поправки достаточно, чтобы заставить меня возражать против неё, а также против суммы расходов», — сказал политик.

Издание отмечает, что своими действиями, которые в американском политическом лексиконе называют «флибустьерством», политик вынудил сенаторов разойтись в четверг, 10 декабря, так и не одобрив ни проект оборонного бюджета, ни законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 декабря. Уточняется, что законопроект о расходах не может быть принят до этого без согласия всех 100 сенаторов.

Такое намеренное затягивание процесса в конечном счёте может привести к приостановке работы правительства США, так называемому шатдауну. Это может произойти в случае, если законопроект не будет одобрен в пятницу. Это необходимо сделать, поскольку срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает 11 декабря.

Ранее по теме: Трамп намерен заблокировать проект военного бюджета США на 2021 год

Рэнд Пол заявил, что откажется от своих возражений, если лидеры Республиканской партии перенесут голосование по оборонному бюджету понедельник, 14 декабря. Если разногласия не будут урегулированы до конца дня в пятницу, голосование по резолюции о финансировании госучреждений может так и не состояться вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год, на который глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил наложить вето, был принят большинством голосов в Палате представителей в начале этой недели. Ожидается, что он получит аналогичную поддержку в Сенате, хотя некоторые республиканцы могут в конечном итоге встать на сторону президента в вопросе об отмене вето.