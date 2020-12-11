Джакарта, , 08:45 — REGNUM Правительство Джакарты запретило проводить мероприятия и фейерверки в честь празднования Нового, 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

«Не разрешается отмечать новогодние мероприятия, которые приведут к скоплению людей», — говорится в заявлении агентства туризма и творческой экономики Джакарты.

Власти столицы Индонезии разрешают туристическим агентствам работу в обычном режиме, но запрещают мероприятия, связанные с празднованием Нового года, из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Известно, что запрет касается туристических мест, а также мероприятий в отелях, кафе и ресторанах Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии выявлено 598 933 случая заражения SARS-CoV-2.

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