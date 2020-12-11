Москва, , 08:44 — REGNUM Зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса. Об этом 10 декабря заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в оборонном ведомстве знают, какие ресурсы направлены на дискредитацию российской вакцины. «Готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев», — сказал представитель Минобороны.

Эти материалы свидетельствуют о якобы опасности вакцины или «отказах» от вакцинации, сказал Конашенков. По его словам, в Министерстве обороны нет случаев отказа от вакцинации. Он добавил, что информационные вбросы не усилят целительности зарубежных вакцин.

Отметим, Минобороны РФ получило 14,5 тыс. доз вакцин против коронавируса. Прививки получили уже более 10 тыс. военнослужащих.

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