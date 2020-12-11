Бузулук, Оренбургская область, , 08:43 — REGNUM В Оренбургской области 10 декабря досрочно прекращены полномочия главы города Бузулук Сергея Салмина. До избрания нового главы муниципалитета руководить городом будет первый заместитель главы Бузулука Владимир Песков, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Сергей Салмин назначен министром физической культуры и спорта Оренбургской области. Первым рабочим днем в новой должности стало 11 декабря.

Добавим, что Салмин возглавлял администрацию Бузулука с 30 декабря 2018 года. Теперь ожидается проведение нового конкурса на вакантное место мэра.

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