Амстердам, , 08:42 — REGNUM Евродепутат из Нидерландов Роберт Рос («Европейские консерваторы и реформисты») выразил обеспокоенность, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят под угрозу свободу слова. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос депутата, направленный в адрес Еврокомиссии.

По мнению Роса, с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов вышеперечисленные компании «отслеживают и контролируют контент, который видят пользователи».

Депутат обратил внимание на действия Facebook и Twitter в преддверии выборов президента США и после.

«Большинство этих платформ не регулируются законодательством, поскольку действуют в серой зоне и не являются публичными форумами, средствами массовой информации или издателями», — говорится в запросе.

В связи с этим депутат задал вопрос, как в Еврокомиссии оценивают действия этих компаний, «активно устанавливающих правила на своих платформах и решающих, что считать ненавистнической риторикой, дезинформацией и фейковыми новостями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал работу СМИ и социальных сетей, а также призвал снять ограничения на их ответственность за публикуемый материал.

Так, сказал Трамп, Twitter рассылает фальшивые тренды, а также подчеркнул, что соцсеть, как временами и телеканал Fox News, «придумывает только негативные вещи».

Он считает, что фейковые СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал пресс-конференции, которую он провёл сразу после поздравления военных с Днем благодарения, никогда не был передан.

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