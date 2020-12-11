Грозный, , 08:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдными и позорными санкции США в отношении ряда связанных с ним организаций и физических лиц. Он также заявил, что подобные действия Соединенных Штатов никак не мешают развитию республики.

Напомним, минфин США внес в санкционный список по «акту Магнитского» Фонд Ахмата Кадырова, футбольный и бойцовский клубы «Ахмат», промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, компании «Чеченские минеральные воды» и и Мегастройинвест». Индивидуальные санкции введены против пятерых человек, в том числе вице-премьера Чечни Вахита Усмаева.

«Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами… Ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. <…> Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США», — прокомментировал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни признался, что не удивился расширению санкционного списка. При этом он отметил, что санкции США никак не влияют на возглавляемую им республику и не мешают ее развитию. По его словам, регион восстановлен от последствий действий международных террористов, в Чечне продолжат играть в футбол, оказывать помощь нуждающимся, «строить, возрождать, радоваться жизни».

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