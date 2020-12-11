Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Администрация уходящего президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции против Турции за приобретение российских комплексов С-400 — такое развитие событий может стать неизбежным, после того как американские законодатели примут соответствующий закон, пишет корреспондент по вопросам обороны, внешней политики и национальной безопасности Джек Детч в статье, вышедшей 10 декабря в The Foreign Policy.

Благодаря законопроекту, который призывает президента США ввести пакет санкций, у Трампа появляется гибкость в плане того, насколько жестким будет наказание им Анкары за покупку российских комплексов. Среди предполагаемых мер называются блокировка экспорта, запрет для некоторых должностных лиц совершать транзакции в США или запрет американским банкам или международным финансовым учреждениям на предоставления займов Анкаре — шаг, который может нанести значительный ущерб турецкой экономике.

По информации двух источников, велика вероятность того, что в конечном счете администрация Трампа примет крайне смягченную версию пакета запретительных мер, которые будут направлены против Подсекретариата оборонной промышленности Турции. Они тем не менее не коснутся самого турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи или турецких банков, что, по мнению экспертов, может разрушить и без того слабую экономику страны и потенциально вызвать финансовые потрясения в Европе.

В качестве причины, по которой администрация президента-республиканца наконец решила принять необходимые меры против Турции, эксперты назвали проведенные в октябре турецкими военными испытания российской системы.