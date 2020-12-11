Берлин, , 08:36 — REGNUM Призыв из США наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2» вызывает лишь разочарование, написал глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в письме исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл. Выдержки из документа 10 декабря привела газета Süddeutsche Zeitung.

«Разве вы не понимаете, что у европейцев вызывает непонимание и раздражение то, что США пытаются защитить их от чего-то такого, что они не считают угрозой?», — написал немецкий депутат.

По мнению Эрнста, предпринимаемые в США попытки атаковать реализацию проекта ставят под вопрос о признании права суверенных государств на самостоятельную энергетическую политику, что является недопустимым.

Депутат отметил также, что Вашингтону не следует забывать о нормах международного права и успешном сотрудничестве между государствами.

Читайте также: Ответ на исконную агрессивность США к России должен быть долгосрочным

Напомним, 5 декабря в газете Handelsblatt вышло интервью Робин Куинвилл, в котором она призвала Германию и ЕС наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». В России на это ответили словами о навязываемых Соединёнными Штатами «политической агрессии» и «незаконном противодействии».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД прокомментировал призыв США к Евросоюзу остановить «Северный поток — 2»