Кемерово, , 08:33 — REGNUM В Кемеровской области режим повышенной готовности продлевается до 27 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Продлевается действие следующего режима работы организаций и проведения мероприятий: работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска; все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах; официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей», — уточняется в оперативном сообщении. Кроме того, зрелищно-развлекательные мероприятия до 27 декабря могут проводиться с 6:00 до 00:00 (ранее действовало ограничение до 23:00). До этого же времени разрешили работать и организациям общественного питания.