Джакарта, , 08:23 — REGNUM Соединенные Штаты согласились продать Индонезии истребители F-15 и F-18, сообщает CNN Indonesia.

Соглашение было заключено после нескольких месяцев переговоров между высшими должностными лицами оборонных ведомств США и Индонезии.

Известно, что ранее министр обороны США Кристофер Миллер посетил с визитом Джакарту. На встрече с министром обороны Индонезии Миллер согласился продать Индонезии две модели истребителей.

«Индонезия подтолкнула США к продаже своих истребителей F-15, F-18 и F-35, но в итоге согласилась только на две модели, потому что на поставку третьей может потребоваться до десяти лет», — пояснил представитель министерства обороны Индонезии Родон Педрасон.

Истребители F-15 и F-18 производятся аэрокосмическими компаниями США McDonnell Douglas и Boeing.

Родон Педрасон заявил, что министерство обороны под руководством Прабово Субианто имеет большие планы по закупке более 100 современных истребителей.

«У нас будет около 170 истребителей. Это невероятно», — отметил Родон Педрасон.

По его словам, для закупки новой военной техники в течение следующих 20 лет Индонезии потребуется от 9 до 11 млрд долларов США. Индонезия также планирует получать льготные кредиты от таких стран, как Франция, Турция, Китай и Россия.

Министерство обороны Индонезии также планирует закупить новые модели военно-транспортных самолетов Hercules C130J и C130H производства Lockheed Martin, а также подводные лодки и патрульные катера.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто поблагодарил Соединенные Штаты за оказание поддержки странам Юго-Восточной Азии.

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