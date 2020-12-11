Новосибирск, , 08:20 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал работодателей сделать 31 декабря для своих работников выходным днём. При этом правительство региона в этот день будет работать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Объявить выходной день, 31 декабря или какой-то другой день, может или правительство Российской Федерации, тогда это коснётся каждого из нас, или выходной день для своего работника может определить его работодатель, — подчеркнул на итоговой пресс-конференции сегодня, 11 декабря, Травников. — Я являюсь представителем работодателя для тех людей, которые трудятся в здании правительства Новосибирской области. Не могу объявить выходной день, это может сделать правительство Российской Федерации, но готов обратиться ко всем нашим руководителям, как я это делал в прошлом году».

Губернатор подчеркнул, что считает правильным, чтобы сделать 31 декабря выходным днём, а новогодние каникулы — немного короче.

«Пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от формы собственности, — по возможности, сделать 31 декабря выходным для своих работников, по крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты. Я и мои коллеги в этот день будем работать», — сказал глава региона.