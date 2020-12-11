Оренбург, , 07:59 — REGNUM В Оренбурге в 2021 году могут оптимизировать струкутуру администрации. Об этом заявил председатель комитета горсовета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Абдульманов.

«Комитетом дано протокольное поручение о необходимости оптимизации работы структур администрации города. В следующем (2021) году мы будем обязательно рассматривать эффективность работы городских структур», — сказал он.

Напомним, в конце 2020 года принято решение об упразднении управления по организации дорожного движения. Не исключено, что реорганизации подвергнут управление архитектуры и градостроительства в связи с передачей части городских полномочий на уровень региона.

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