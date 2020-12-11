Кемерово, , 06:50 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности Евгений Х. признан виновным в превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что с ноября 2016 года по август 2017 года осуждённый вынудил одно из угольных предприятий заключить с администрацией области и района соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. После чего предприятие оплатило проектную документацию по ремонту дороги в одном из сёл Новокузнецкого района. На это организация потратила более 2 млн рублей. На тот момент фирма испытывала финансовые трудности.

«Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал. В рамках расследования были проведены бухгалтерская, лингвистическая и фоноскопическая экспертизы, допрошены десятки свидетелей», — уточнили в ведомстве.

Суда приговорил бывшего чиновника к трём годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах власти сроком на два года с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.