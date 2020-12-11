Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Сертификация вакцины против коронавирусной инфекции не сможет сразу снизить высокие показатели смертности в США, заявил глава американских центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в ходе интернет-семинара.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Он не исключил, что в течение ближайших двух-трех месяцев ежедневная смертность от COVID-19 будет больше или сопоставима с числом жертв терактов 11 сентября 2001 года или при бомбардировке Перл-Харбора.

«Реальность такова, что одобрение вакцины на этой неделе не повлияет на это, думаю, в ближайшие 60 дней», — добавил Редфилд.

Он также объяснил высокую смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах. По его словам, многие граждане страны страдают ожирением и хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 декабря в США умерло рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 3011 человек. Такая смертность в стране наблюдается впервые с апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор штата Пенсильвания в США заразился коронавирусом