Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Введение Соединёнными Штатами новых антироссийских санкций, вероятно, потребовалось для того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем в самих США. Об этом 10 декабря заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека», — приводят в дипломатическом представительстве слова посла.

Антонов добавил, что Москва не единожды выступала за отказ от односторонних санкций. Такой шаг Вашингтона свидетельствовал бы о взаимоуважительном и равноправном диалоге сторон, однако в США по-прежнему игнорирует подобные инициативы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне приняли решение о включении в санкционный список по «акту Магнитского» советника главы Чечни Рамзана Кадырова по безопасности Даниила Мартынова, вице-премьера республики Вахита Усмаева, других официальных лиц республики — всего 13 человек и шесть организаций.

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