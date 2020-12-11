Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Решение о переброске американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley на северо-восток Сирии связано с патрулированием этой территории российскими военными. Об этом заявил руководитель Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в ходе интернет-конференции, организованной изданием Defense One.

По его словам, военнослужащие России якобы вели патрулирование вне зоны своей ответственности. При этом Маккензи подчеркнул, что международная коалиция не давала такого разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, о переброске американских БМП Bradley в Сирию стало известно в середине сентября. Представитель коалиции Уэйн Маротто объяснил этот шаг борьбой с террористической угрозой в регионе.

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