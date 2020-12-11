Брюссель, , 04:06 — REGNUM Участники саммита Евросоюза договорились о введении санкций против Турции, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Были согласованы индивидуальные санкции, если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры», — сообщили источники.

При этом в отношении Турции действуют индивидуальные санкции. Они были введены за незаконные геологоразведочные работы в территориальных водах Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах Евросоюза ужесточить санкции против Турции. В частности, ЕС планировал расширить санкционный список против турецких лиц и организаций.

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