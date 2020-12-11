Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Формирование возможного состава американской администрации намерен завершить до наступления Рождества 25 декабря кандидат в президенты США, демократ Джо Байден, передает телеканал CNN.

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Этот процесс должен был полностью оформлен к указанному сроку, несмотря на второй тур всеобщих выборов в штате Джорджия 5 января, который должен поставить точку в вопросе контроля партий над Палатой представителей Конгресса США.

Предполагается, что на следующей неделе будет названо имя кандидата на пост директора ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информационный портал Axios распространил информацию о том, что Джо Байден выбрал кандидатов на посты министров строительства и сельского хозяйства США. Ими стали соответственно Марша Фадж и Том Вилсак.

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