Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Действия России и Сирии якобы усложняют борьбу с терроризмом на сирийской территории, заявил спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн в ходе выступления на семинаре Джеймстаунского фонда.

«Я бы сказал, что Россия и режим Асада делают проблему с терроризмом в Сирии еще хуже», — заявил он.

Рейберн утверждает, что в зоне Идлиб якобы ведутся артобстрелы гражданских объектов и группы вооруженной «оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря военнослужащие России и Сирии подорвали бывший командный пункт террористов из группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики занимали этот пункт с 2011 года по август 2020 года. Группировка террористов на этом объекте насчитывала около полутора тысяч человек.

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