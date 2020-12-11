Москва, , 01:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил о заинтересованности российской стороны в прояснении ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 10 декабря заявил журналистам глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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Он прокомментировал встречу президента, которая прошла в День прав человека в формате телеконференции. В ходе мероприятия член СПЧ Николай Сванидзе задал вопрос, почему в России по инциденту не возбуждается уголовное дело.

«Потому что нет достаточных оснований. Основания не у нас в стране, основания в Германии, — передал Фадеев реакцию президента на вопрос. — И как мы знаем, и президент лично подтвердил, что многочисленные запросы сделаны, но ничего не получено в ответ. Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснение этого печального дела».

Напомним, после госпитализации Навального в Омске он был передан на лечение в Германию. Спустя время официальные лица в Берлине заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». При этом подтверждения в пользу этой версии инцидента в Москву не поступило.

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