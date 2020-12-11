Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Выступающие ответчиками «колеблющиеся» штаты (Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин) потребовали от Верховного суда США отказать в иске властей Техаса, который содержит требование объявить недействительными итоги президентских выборов в них. Об этом говорится в распространённых 10 декабря материалах суда.

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Генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, один из подписантов ходатайства в Верховный суд США, объяснил, что заявленные претензии уже рассматривались в судах и были отклонены.

«Техас в данном процессе просит суд вновь рассмотреть массу безосновательных заявлений о проблемах с выборами, которые уже были рассмотрены и отклонены этим судом и другими судами», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в четырёх штатах с небольшим отрывом победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден. После подачи Техасом иска в Верховный суд к нему присоединились ещё 17 штатов.

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