Богота, , 01:35 — REGNUM Смену руководства Венесуэлы через военное вмешательство со стороны других государств не рассматривают оппозиционные силы республики, заявил венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес в ходе пресс-конференции в колумбийской столице Боготе.

По его словам, в настоящее время нет условий для этого шага. Лопес отметил, что сейчас необходимо усиливать политическое давление на венесуэльского президента Николаса Мадуро и его окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря колумбийский лидер Иван Дуке заявил, что власти Колумбии не признают итоги прошедших в Венесуэле выборов в парламент. Он считает, что Боливарианской Республике срочно нужна смена руководства.

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