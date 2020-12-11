Дамаск, , 01:33 — REGNUM Не менее 16 человек, включая троих военнослужащих Турции, погибли при взрыве автомобиля в провинции Хасеке в Сирии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что заминированный автомобиль взорвался на блокпосте, организованном протурецкими боевиками. В результате взрыва погибли трое турецких военнослужащих, несколько боевиков и мирных жителей. Еще 12 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября патрульный автомобиль взорвался в сирийской провинции Хасеке. Изначально сообщалось о четырех погибших военнослужащих армии США, однако командование коалиции опровергло эти сведения.

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