Грозный, , 01:22 — REGNUM Американские санкции против футбольного клуба «Ахмат» и Фонда имени Ахмата Кадырова 10 декабря подверг резкой критике глава Чечни Рамзан Кадыров. Используемый Соединёнными Штатами метод борьбы со спортом он назвал «дебилизмом».

"Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что не удивляется американским подходам и не опасается введённых ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне приняли решение о включении в санкционный список по «акту Магнитского» советника Кадырова по безопасности Даниила Мартынова, вице-премьера республики Вахита Усмаева, других официальных лиц республики, упомянутые организации и некоторые предприятия.

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