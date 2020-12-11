Тегеран, , 08:17 — REGNUM 10 декабря официальные лица Ирана и Турции провели переговоры по совместной повестке дня для формирования рабочей группы по безопасности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Переговоры состоялись между заместителями министров внутренних дел Ирана и Турции Хосейном Зольфак-Рием и Мухтеремом Инче соответственно.

Зольфак высоко оценил позицию турецкого правительства и решительную критику убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде. Он также отметил, что все беды в регионе коренятся в отчаянных мерах правительства США и нелегитимного режима Израиля по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Замминистра отметил, что Иран всегда выступал против террористических действий внутри страны и за ее пределами, подчеркнув необходимость ужесточения мер по борьбе с террористическими операциями на совместных пограничных пунктах.

Со своей стороны, турецкая сторона высоко оценила позицию Ирана в борьбе с дестабилизирующим факторами, организованной преступностью и терроризмом. Инче также передал соболезнования в связи с убийством иранского учёного.