Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса об отмене результатов всеобщих выборов США подписали свыше 100 членов Палаты представителей Конгресса страны, которые входят в Республиканскую партию. Об этом сообщает издание The Hill.

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Законодатели решили выступить в судебном процессе в роли так называемых «друзей суда». Речь идет о лицах или группах, которые могут выражать свое мнение на суде как заинтересованная сторона. При этом они не являются сторонами процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря власти Техаса и техасский генпрокурор Кен Пэкстон призвали Верховный суд США аннулировать итоги голосования на президентских выборах в четырех американских штатах. Позднее к этом процессу в качестве «друзей суда» присоединились представители еще более 20 регионов и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, который решил участвовать в деле как частное лицо.

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