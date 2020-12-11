Тегеран, , 08:31 — REGNUM Ожидается, что 10 декабря президенты Ирана и Афганистана откроют железную дорогу Хаф-Герат, связывающую две страны, что обеспечит доступ к новым рынкам евразийского континента. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Власти Афганистана охарактеризовали новую железнодорожную ветку как возрождение Шелкового пути, свидетельствующее о развитии тесных связей между Кабулом и Тегераном.

Средства массовой информации как в Иране, так и в Афганистане описывают этот проект как ключ к расширению внешней торговли и экономическому развитию. «Железная дорога Хаф-Герат является одним из важнейших региональных проектов, соединяющих Афганистан с международными водами, а также Ираном, Ираком, Турцией и Европой», — сообщают афганские СМИ.

По словам иранских официальных лиц, Иран имеет три трансграничные транзитные дороги на северо-востоке и востоке страны с соседним государством, через которые он может облегчить доступ Афганистана к внешнему миру.

Проект 220-километровой железной дороги Хаф-Герат включает в себя четыре этапа строительства. Около 77 км проекта, который содержит в себе две фазы, проходят по территории Ирана.