Тегеран, , 08:42 — REGNUM Соединенные Штаты несут ответственность за несоблюдение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий и должны приложить усилия, чтобы стать участником ядерной сделки, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 декабря.

«Иран готов к тому, чтобы США вернулись к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), из которого они вышли в одностороннем порядке в 2018 году», — заявил Зариф в недавнем интервью Arman Media.

«Привилегия стать полноправным членом ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД, будет предоставлена США, если они будут верны своим обязательствам», — сказал иранский дипломат.

Зариф охарактеризовал СВПД как юридическое соглашение, достигнутое между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией), которое было подтверждено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

«Знаковая сделка, включающая в себя 104 страницы текстового материала, заложила прочный фундамент, поскольку президент США Дональд Трамп не мог ничего сделать против Ирана во время своего четырехлетнего пребывания на этом посту», — отметил министр иностранных дел.

Зариф подчеркнул: «Трамп должен покинуть Белый дом, так как он не смог победить на президентских выборах 3 ноября, а его соперник Джо Байден станет следующим президентом США с 20 января 2021 года».