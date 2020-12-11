Тегеран, , 08:45 — REGNUM 10 декабря первый заместитель премьер-министра Сербии и министр образования, науки и технологического развития Бранко Ружич и посол Ирана в Белграде подчеркнули необходимость развития сотрудничества в области высшего образования и научных исследований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В настоящее время разрабатывается меморандум о взаимопонимании по вопросам высшего образования и научно-исследовательской деятельности, который может быть подписан в ближайшее время», — сказал Ружич.

Говоря об интересе иранских студентов к изучению медицины и стоматологии в Сербии, он отметил, что поддерживает деятельность центра изучения и преподавания персидского языка на факультете лингвистики Белградского университета, предложив предоставить стипендии университетам обеих стран для абитуриентов.

Сербский высокопоставленный чиновник также осудил теракт, который привел к мученической смерти иранского ученого Мохсена Фахризаде.

Посол Ирана в Белграде Рашид Хассанпур, в свою очередь, заявил, что терроризм — это глобальная угроза, при этом ей подвержены все страны мира. Он отметил, что борьба с терроризмом требует коллективной и глобальной кампании.

Иранский посол подчеркнул, что обе страны полны решимости развивать отношения во всех областях.