* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:51 — REGNUM 10 декабря посол Ирана в Ираке в своем послании поздравил иракское правительство и народ с третьей годовщиной победы над террористической группировкой *ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Несомненно, большую роль в победе над террористической группировкой сыграло сопротивление иракского народа и правительства, особенно его вооруженных сил, включая армию, федеральную полицию, контртеррористический аппарат, народные мобилизационные подразделения Аль-Хашд аш-Шааби», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, генерал-лейтенант Касем Солеймани и Абу Мехди аль-Мохандис сыграли важную и решающую роль в полномасштабной борьбе с террористической группировкой и победе над ней, что стало одной из причин преступного и террористического акта США в отношении этих двух фигур.

Высоко оценив роль аятоллы Али Систани в мобилизации всех средств для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), посол заявил, что его страна и впредь готова сотрудничать, помогать и предоставлять все свои ресурсы иракскому народу, несмотря на введенные санкции.