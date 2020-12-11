Тегеран, , 08:54 — REGNUM 9 декабря секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что страны региона должны работать сообща, чтобы предотвратить создание новых дестабилизирующих центров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 декабря.

На встрече с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым иранский чиновник выразил удовлетворение установлением мира между Азербайджаном и Арменией и возвращением оккупированных территорий, пожелав успехов азербайджанскому правительству и народу на пути роста и развития.

Отметив, что отношения Тегерана и Баку должны быть выведены на самый высокий уровень, он заявил, что завершение совместных проектов и реализация договоренностей между двумя странами, а также открытие новой главы сотрудничества в различных областях требуют более серьезных усилий.

Шамхани также назвал присутствие США, Израиля и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в любой части мира, особенно в Западной Азии, вредным и опасным, при этом их уход из региона станет источником стабильности и спокойствия.

Байрамов, со своей стороны, высоко оценил принципиальную политику Ирана в отношении нагорно-карабахского кризиса, а также поблагодарил Верховного лидера Ирана аятоллу Сейеда Али Хаменеи за его позицию в поддержке прекращения огня.