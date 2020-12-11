Тегеран, , 08:56 — REGNUM 9 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании высоко оценил прошедшие переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по двустороннему сотрудничеству. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 декабря.

«Рад был принять у себя министра иностранных дел Азербайджана @bayramov_jeyhun», — написал Зариф в своем твиттере. Он также отметил: «Обе стороны приветствуют прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Азербайджана».

«Плодотворные переговоры по дальнейшему сотрудничеству касались тем восстановления разрушенных войной районов, коридора Север-Юг, энергетики на Каспии и т.д.», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна призывает стороны к полному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«В контексте политики добрососедства Иран приветствует достигнутый прогресс в освобождении оккупированных территорий», — отметил Хатибзаде.