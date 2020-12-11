Лиссабон, , 01:00 — REGNUM Число умерших от осложнений COVID-19 в Португалии во время второй волны заболевания коронавирусной инфекцией почти удвоилось. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на данные исследования.

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По ее данным, за первые пять месяцев пандемии в Португалии скончались 1735 пациентов с COVID-19. При этом в период с августа по декабрь это число выросло до 3229. По мнению исследователя из португальской Национальной школы здравоохранения Васко Рикока Пейсоту, рост смертности связан с более высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией во время второй волны.

При этом он отметил, что в ходе первой волны на людей влиял страх и неизвестность перед новым заболеванием, что вынуждало их тщательней соблюдать рекомендации врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря парламент Португалии продлил действие режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать по 23 декабря.