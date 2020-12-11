Париж, , 00:16 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон подтвердил, что пограничные и таможенные службы страны готовы к «жесткому» выходу Великобритании из общего европейского рынка 31 декабря. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Le Figaro.

После своего визита на Северный вокзал Парижа Бон заявил, что «важно удостовериться, чтобы наши порты, вокзалы и аэропорты были готовы к изменениям, которые произойдут 1 января. Что бы ни произошло, 1 января наш мир кардинально изменится вне зависимости от того, будет ли у нас соглашение с Великобританией или нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран — членов ЕС подготовиться к внедрению специальных мер на случай Brexit без торгового соглашения.

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