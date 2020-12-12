Приштина, 12 декабря 2020, 06:43 — REGNUM Советник Бехджета Пацолли, главы партии Альянс за новое Косово, Наим Мурсели 10 декабря заявил, что его партия поддержит отставку правительства Авдуллы Хоти и проведение новых выборов в парламент:
Читайте также: Хвост виляет собакой: партнеры ждут от премьер-министра Косово все больше
В парламенте Косово Альянсу принадлежит только 2 места из 120.
Напомним, ранее Пацолли занимал пост президента Косово. Политик возглавляет крупную строительную фирму и в 90-е занимался реконструкцией московского Кремля, Совета Федерации и других объектов, после чего оказался в центре крупного коррупционного скандала (дело Mabetex).
Читайте ранее в этом сюжете: Глава партии власти Косово Иса Мустафа: дело движется к выборам