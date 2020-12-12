Приштина, , 06:43 — REGNUM Советник Бехджета Пацолли, главы партии Альянс за новое Косово, Наим Мурсели 10 декабря заявил, что его партия поддержит отставку правительства Авдуллы Хоти и проведение новых выборов в парламент:

Только объединенная оппозиция может открыть дорогу к новым выборам в Косово. Это правительство уже потеряло доверие и граждане с нетерпением ждут прихода нового. В этой ситуации никакой новый президент не может быть избран без согласования с оппозицией. Альянс за новое Косово поддержит отставку этого правительства.

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В парламенте Косово Альянсу принадлежит только 2 места из 120.

Напомним, ранее Пацолли занимал пост президента Косово. Политик возглавляет крупную строительную фирму и в 90-е занимался реконструкцией московского Кремля, Совета Федерации и других объектов, после чего оказался в центре крупного коррупционного скандала (дело Mabetex).

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