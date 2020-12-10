Париж, , 23:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон наградил своего египетского коллегу Абделя Фаттаха Ас-Сиси Орденом Почетного легиона в ходе визита лидера Египта в Париж, передает Le Figaro.

В четверг, 10 декабря, администрация президента Франции подтвердила, что Макрон вручил Ас-Сиси Большой крест Ордена Почетного легиона — высшую награду во Франции.

Ранее Макрон уже вручал этот орден Великому герцогу Люксембурга Анри, королям Испании и Марокко, президенту России Владимиру Путину и бывшему президенту Польши Брониславу Коморовскому.

Как пояснила администрация президента Франции, «обмен наградами является одним из традиционных элементов государственных визитов, которые во Франции происходят редко — 1 или 2 раза в год. Поскольку речь идет о главе государства, он получил самый высокий орден».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Франции принял в своей резиденции в Елисейском дворце президента Египта. По итогам переговоров Макрон пообещал, что не будет ставить предоставление военной и экономической помощи Египту в зависимость от ситуации с правами человека в этой стране.

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