Донецк, , 23:35 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ с начала действия допмер по усилению и контролю режима прекращения огня (с 27 июля 2020 г.) достигло 199, сообщает 10 декабря Донецкое агентство новостей.

По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в ходе этих атак в ДНР было разрушено 19 домов, двое мирных жителей пострадали.

Басурин «Также зафиксировано 38 фактов применения БЛА типа «квадрокоптер», в том числе оборудованных под ударные».

В результате агрессии ВСУ за этот период погибли пятеро и ранен один военнослужащий Народной милиции ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 декабря ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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