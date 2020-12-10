Кишинёв, , 23:25 — REGNUM Власти Украины и дальше будут выступать за территориальную целостность Молдавии и намерены настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, заявил 10 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Молдавию.

Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба находится в Кишиневе с рабочим визитом, в ходе которого он встретился с главой МИД Молдавии Аурелием Чокоем.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», — цитирует заявление Кулебы сайт МИД Украины.

Также стороны обсудили визит очередного молдавского президента Майи Санду на Украину, который станет ее первым зарубежным визитом в качестве главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, после того как Молдавия потерпела военное поражение при попытке осуществить карательную военную операцию в этом регионе, не признавшем националистические власти Кишинева.

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