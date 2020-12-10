Париж, , 23:23 — REGNUM Во Франции завершился процесс над бывшим президентом страны Николя Саркози, против которого Национальная финансовая прокуратура выдвинула обвинение в коррупции. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Le Figaro.

Прениями сторон завершилось дело Николя Саркози, обвиняемого в создании «коррупционного соглашения» с собственным адвокатом Тьерри Эрзогом, согласно которому Саркози якобы собирался «оказать помощь» тогдашнему генеральному прокурору в Кассационном судеЖильберу Азиберув виде высокого поста в Монако в обмен на предоставление данных по расследованию дела о нелегальном финансировании его президентской компании в 2007 году.

«Я все еще верю в справедливый суд в нашей стране», — заявил бывший президент по окончании заседания. Решение по его делу будет вынесено в марте 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала для бывшего президента Николя Саркози наказания в виде четырех лет лишения свободы по делу о коррупции, два из которых — без права на условно-досрочное освобождение.

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