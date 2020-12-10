Париж, , 23:21 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Le Figaro.

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В ходе пресс-конференции глава французского правительства заявил, что комендантский час с 15 декабря будет действовать не с 21:00 до 7:00, как ранее, а с 20:00 до 6:00, а его соблюдение будет «жестко контролироваться». Нарушители получат штраф в размере 135 евро.

Исключения, при которых жителям Франции можно будет не соблюдать карантин, включают необходимость осуществлять профессиональную деятельность, неотложные семейные дела, общественно важные дела, медицинские причины, необходимость сопровождать человека с ограниченными возможностями и необходимость выгулять собаку или другое домашнее животное.

Как уточнил премьер-министр, карантинные меры не будут действовать вечером 24 декабря, накануне католического Рождества, при условии, что на застолье будет присутствовать «не более 6 взрослых лиц».

Как сообщает ИА REGNUM, 10 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна не сможет достичь цели в 5 000 зараженных вирусом SARS-CoV-2 в день к назначенной президентом страны Эммануэлем Макроном дате 15 декабря.

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