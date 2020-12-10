Брюссель, , 22:55 — REGNUM Главы государств Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе приняли решение об очередном продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил 10 декабря пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

«На саммите — итоговое заявление об отношениях ЕС и США и решение о продлении санкций в отношении России», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Предполагается, что санкционные меры будут продлены ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2021 года. Решение саммита теперь должен формально утвердить Совет ЕС.

Напомним, антироссийские экономические санкции были введены Евросоюзом летом 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией и с тех пор многократно продлевались.