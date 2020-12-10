Кострома, , 22:27 — REGNUM Главную набережную города Костромы ждёт масштабная реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. В зону благоустройства войдёт территория от реки Чёрная по улицам Лесной и 1 Мая до автопешеходного моста через реку Кострому. Таким образом, прогулочная зона набережной станет длиннее в три раза.

Набережная в Костроме

«Проект включает обновление прогулочной зоны набережной с освещением аллей, декоративной подсветкой газонов, цветников и деревьев, установку скамеек и урн, обустройство зоны торговых павильонов. Проект также предусматривает улучшение транспортной инфраструктуры, создание парковок, велодорожек и пешеходных зон, организацию освещения. Особое внимание будет уделено берегоукреплению, которое защитит набережную от размывов и разрушений», — говорится в сообщении.

Разработка концепции благоустройства начнётся в 2021 году и займёт ориентировочно 1,5 года. В администрации указали, что в основу дизайн-проекта лягут предложения горожан, а участие в его обсуждении «смогут принять все желающие». Непосредственно к выполнению работ в Костроме приступят в 2022 году.

Благоустройство набережной будет финансироваться по трём национальным проектам — «Экология», «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также регионального инвестиционного проекта «Государыня Кострома», вошедшего в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика». Общая сумма стоимости работа пока неизвестна.