Париж, , 22:11 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна «еще далека от победы» над пандемией вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В ходе пресс-конференции глава французского правительства заявил, что Франция «находится на плато» по числу ежедневных заражений коронавирусом. Он также добавил, что совместно с министрами здравоохранения и внутренних дел «будет б ближайшие время очень тщательно вырабатывать» меры по сдерживанию распространения вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «лидеры европейских стран принимают необходимые решения для того, что защитить Рождество и другие семейные праздники» от вируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон рассказал о мерах Евросоюза по борьбе с пандемией