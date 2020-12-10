Москва, , 21:45 — REGNUM Свыше 37 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских военных из миротворческой группировки, сообщает 10 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российских военных, за 10 декабря миротворцы сопроводили в Степанакерт колонну автобусов с 569 беженцами.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 569 человек. Движение автобусов осуществлялось через Лачинский коридор в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — указано в сообщении военного ведомства РФ.

С учетом этих данных, всего с 10 ноября в Нагорный Карабах в свои дома при содействии российских миротворцев вернулось более 37 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент общей численностью 1960 военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее в Карабахе с 27 сентября 2020 года продолжались интенсивные бои между армиями Азербайджана, НКР и Армении.

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