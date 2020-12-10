Подгорица, , 21:42 — REGNUM Все сербы Черногории ожидали от нового министра иностранных дел этой страны, что он провозгласит недействительным решение своего предшественника о провозглашении посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Об этом ИА REGNUM заявил председатель самой большой правящей партии Черногории — «Новой сербской демократии» и лидер коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич.

Владимир Божович Podgorica.mfa.gov.rs

Напомним, что новый министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович 10 декабря сообщил, что новые власти страны не могут вернуть обратно посла Сербии Владимира Божовича, объявленного недавно персоной нон грата, так как это не позволяет международная конвенция о дипломатической службе. Ранее МИД Черногории выдворил Божовича из страны за его высказывания о том, что решение Подгорицкого парламента 1918 года об объединении с Сербией принесло Черногории освобождение. В ответ официальный Белград провозгласил персоной нон грата посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича, но позже отменил это решение во имя сохранения хороших добрососедских отношений с Черногорией.

«Посол Божович был наказан таким радикальным способом за то, что он говорит то, что думает каждый серб в Черногории и чему нас раньше учили в школах. То есть что сам акт объединения сербского народа в 1918 году в совместное государство соответствовал воле самых граждан — как Сербии, так и Черногории, и что это было прогрессивное и позитивное событие», — рассказал Мандич.

По мнению политика, правительство Черногории все-таки должно высказать свою позицию по поводу выдворения посла Божовича из страны и сделать то, что все от него ожидают — вернуть сербского дипломата, чтобы он мог продолжить свою дипломатическую миссию в Черногории.