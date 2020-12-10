Бишкек, , 21:34 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возбудила против работников системы здравоохранения 75 уголовных дел. Об этом на координационном совещании заявил глава финансовой полиции Сыймык Жапыкеев.

По его словам, эти медики нанесли государству ущерб в особо крупном размере, прикрываясь борьбой с пандемией коронавируса.

«Зачастую сотрудники минздрава шли на нарушение закона или из-за маленькой зарплаты, или под давлением со стороны своего начальства», — подчеркнул председатель ГСБЭП.

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