Брюссель, , 21:16 — REGNUM Североатлантический альянс не планирует проводить каких-либо совместных учений с Россией, так как взаимодействие в таких формах было приостановлено в 2014 году, сообщила 10 декабря официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Флаг НАТО Nicolas Raymond

«НАТО не планирует проведение учений с Россией. Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году», — цитирует Лунгеску агентство РИА Новости.

Ранее пресс-служба российского Черноморского флота опубликовала информацию о том, что в феврале 2021 года корабли Военно-морского флота РФ впервые за 10 лет проведут у берегов Пакистана совместные учения с кораблями флотов стран-членов НАТО, в том числе ВМС США и Британии.

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